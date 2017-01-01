В Прикамье продолжают снижаться темпы ввода многоквартирного жилья

Твитнуть Поделиться Поделиться



Фото: Константин Долгановский

В период с января по сентябрь 2019 года в Пермском крае введено в эксплуатацию 185 тыс. кв. м многоквартирного жилья, что на 30 тыс. кв. м меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные предоставил Пермьстат.

Тем не менее общий объём ввода жилья увеличился за счёт индивидуального жилого строительства. Частных домов за девять месяцев построено 445 тыс. кв. м, что на 121 тыс. кв. м больше, чем за девять месяцев прошлого года (рост на 41%) .



Из этого складывается впечатление, что происходит рост объёма ввода во всей строительной отрасли: сильный рост объёма ввода ИЖС нивелирует падение ввода МКЖ, поэтому общий объём ввода всех видов жилья вырос на 19%.



В минстрое уточнили, что, по итогам всего прошлого года, введено 1 млн 81 тыс. кв. м жилья, по итогам 2017 года — 1 млн 101,1 тыс. кв. м.