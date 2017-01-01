Роспотребнадзор оштрафовал поставщиков различных товаров на сумму более 4 млн рублей

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Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Пермскому краю, за девять месяцев 2019 года было вынесено 317 уведомлений о различных видах товаров, не соответствующих обязательным требованиям.

Так, среди выявленных некондиционных изделий, 55% занимает пищевая продукция, из которой 28% — это готовые кулинарные блюда, 24% — птица и 21% — мясо; 45% — непродовольственная продукция, в том числе 60% — товары легкой промышленности, 26% — продукция для детей и подростков.

Отмечается, что товары реализуются с нарушением сроков годности, отсутствием маркировки и декларации о соответствии продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза.

За выявленные нарушения было вынесено 102 постановления об административном наказании, в том числе — 83 штрафа на сумму 4 млн 15 тыс. рублей. С реализации было снято 450 кг пищевой продукции и более 3 тыс. 200 единиц непродовольственных товаров.

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