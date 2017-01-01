Первые «Ласточки» из Перми в Екатеринбург отправятся в начале декабря

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Фото: Наталья Тимофеева

Как сообщил Максим Решетников в своем инстаграме, 9 декабря состоится первое отправление электропоезда «Ласточка» из Перми в Екатеринбург.

Поезд будет делать остановки на станциях Бахаревка, Юг, Кукуштан, Кунгур, Кишерть, Шамары, Шаля, Коуровка, Первоуральск. Первое отправление из Перми состоится в 6:27, а из Екатеринбурга — в 17:16. Дорога займет примерно 5 часов 50 минут. Продажа билетов на «Ласточку» откроется на следующей неделе, стоимость составит 1 тыс. 51 рубль.