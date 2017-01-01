РЖД планирует запустить «Ласточки» в Пермском крае по новым маршрутам Скоростной электропоезд из Перми будет следовать в Краснокамск и Чусовой

Твитнуть Поделиться Поделиться

Электропоезд ЭС1 «Ласточка»

Фото: Википедия

Два новых маршрута скоростного электропоезда «Ласточка» могут быть открыты уже в следующем году. ОАО «Российские железные дороги» и краевой минтранс рассматривают возможность открытия направлений: Пермь — Краснокамск — Пермь и Пермь — Чусовой — Пермь.

Губернатор Пермского края Максим Решетников отметил: «Пермский край, как и вся страна, переходит на «Ласточки». Когда на направлении появляется «Ласточка», мы видим, насколько увеличивается пассажиропоток. Люди пересаживаются с автомобилей, автобусов, потому что это — удобно. Мы и дальше будем с коллегами из РЖД расширять эту практику. Край заинтересован в том, чтобы «Ласточки» выходили на новые маршруты».

Отметим, в Пермском крае поезда «Ласточка» курсируют с 1 ноября 2018 года в двух направлениях — из Перми в Верещагино и из Перми до Кишерти, совершая утренние, дневные и вечерние рейсы.