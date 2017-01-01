Краевое управление капстроительства подало ещё один иск к подрядчику строительства зоопарка на 1 млрд руб.

В такую сумму управление оценило неустойку за срыв сроков работ

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Стройплощадка нового пермского зоопарка

Фото: Константин Долгановский

Государственное казённое учреждение Пермского края «Управление капитального строительства Пермского края» (УКС) подало второй иск к АО «РЖДстрой» — подрядчику строительства первой очереди зоопарка. Иск зарегистрирован в картотеке краевого Арбитражного суда от 18 ноября.

В минстрое сообщили, что сумма иска составляет 1 млрд руб. «Это сумма неустойки за несвоевременное исполнение работ по первой очереди строительства зоопарка», — отметили в министерстве.

Дата судебного разбирательства ещё не назначена.

Отметим, что 1 ноября УКС подал первый иск к «РЖДстрой» на 587,3 млн руб. Это сумма не принятых работ. Иск зарегистрирован в Арбитражном суде 8 ноября. Суд по нему назначен на 13 января 2020 года.

Напомним, 5 ноября заместитель начальника ГУ МВД России по Пермскому краю — начальник Главного следственного управления Максим Шилов сообщил, что правоохранительные органы «исследуют обстоятельства эффективности использования средств, выделенных на строительство первой очереди зоопарка, в сумме 1 млрд 800 тыс. руб».

«Говорить о сумме потенциального ущерба пока преждевременно, идут следственные действия», — резюмировал Шилов.

Общая сумма, направленная на работы по первой очереди Пермского зоопарка, составила 1,8 млрд руб. По данным «Нового компаньона», подрядчик АО «РЖДСтрой» получил за выполненные работы более 1,5 млрд руб. При этом на 587 млн из них краевой минстрой уже аннулировал акты «РЖДСтрою» и отправил претензии «дочке» РЖД на возврат денег за некачественную работу. Это значит, что на такую сумму «РЖДСтрой» будет перевыполнять работы за свой счёт.

Срок предварительного следствия, по словам Шилова, продлён «до четырёх месяцев».

В апреле отставание от сроков строительства Пермского зоопарка составляло 127 дней. Такой информацией с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым на стройплощадке зоопарка 25 апреля поделился представитель подрядчика, главный инженер АО «РЖДСтрой» Владимир Сасалин.

Тогда сооружались 47 объектов зоопарка, в частности, сцена и здание контактного зоопарка. По словам Владимира Сасалина, произошло некоторое удорожание работ — на 20—30% относительно первоначальной сметы — из-за повторного прохождения экспертизы и пересчёта смет.

В апреле ожидалось, что объекты первой очереди зоопарка должны пройти заключение экспертизы в сентябре, а сданы ближе к Новому году.

Отметим, что, по данным вице-премьера краевого правительства Михаила Сюткина, озвученным 18 апреля в ходе отчёта перед депутатами Заксобрания, объекты первой очереди зоопарка планировались к сдаче в третьем квартале этого года.

Конкурс на строительство первого этапа второй очереди зоопарка был намечен на декабрь этого года. Он будет включать в себя экспозицию «Полярный мир».

Конкурс на второй этап второй очереди состоится в первом квартале 2020 года. Победитель должен построить экспозицию «Слоны и Ко».

Отметим, что краевое управление капстроя в начале ноября объявило конкурс на поиск подрядчика, который проведёт комплексное обследование всех конструкций строящегося зоопарка, включая объекты, по которым устранялись нарушения.

Техническое обследование было инициировано краевым УКСом по итогу экспертной проверки объекта Контрольно-счётной палатой. КСП заключила, что, учитывая работы по устранению нарушений строений, а также демонтажные работы, необходимо провести инструментальное обследование зоопарка, определить соответствие конструкций, материалов, оборудования проектной документации, а также качество предложенных проектных решений.