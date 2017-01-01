В Пермской гордуме создана рабочая группа по подготовке проекта бюджета города ко второму чтению

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Фото: Пресс-служба Пермской городской думы

На ноябрьском пленарном заседании депутаты Пермской городской думы поддержали проект бюджета города Перми на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в первом чтении. Для детальной проработки проекта бюджета при подготовке к рассмотрению во втором чтении создана рабочая группа, сообщает пресс-служба думы.

В 2020 году доходы составят 37,9 млрд руб., расходы — 39,2 млрд руб., дефицит бюджета — 1,3 млрд руб. Прогнозируемый общий объём доходов на 2021 год составит 41 млрд руб., на 2022 год — 40,4 млрд руб. Общий объём расходов в 2021 и 2022 годах составит 41,4 и 41 млрд руб. соответственно. Предусматривается финансирование дефицита бюджета.

В приоритете остаётся реализация национальных проектов, подготовка к 300-летию города. Социальная направленность бюджета сохраняется.

Депутаты высказали ряд замечаний и предложений. Вероника Куликова обратила внимание на необходимость экономного отношения к бюджетным расходам.

Вероника Куликова, депутат Пермской городской думы:

— Мы видим, что город закупает односекционные трамваи по 44 млн руб., хотя в Улан-Удэ те же самые трамваи, с теми же характеристиками закупили у того же поставщика по 33 млн руб. Недавно мы проводили закупку автобусов для муниципального парка и в результате торгов сэкономили 55 млн руб.

Администрация города проверит данную информацию.

Юрий Уткин: председатель Пермской городской думы:

— На комитетской неделе мы оценили исполнение текущего бюджета по итогам девяти месяцев и отметили недостаточно чёткую работу по нацпроектам. В новом бюджетом цикле администрации нужно сделать выводы и не допускать подобных проколов, усилить контроль за планированием и обоснованностью расходов.

Первый заместитель председателя Пермской городской думы Дмитрий Малютин отметил, что, по опыту этого года, нужно усилить эффективность реализации инвестиционных проектов, кратно снизить риски их неисполнения.

«Нужна детальная проработка проекта бюджета при подготовке к рассмотрению во втором чтении. Принято решение создать рабочую группу и установить срок внесения поправок до 22 ноября», — подчеркнула председатель думского комитета по бюджету и налогам Наталья Мельник.

В рабочую группу вошли первый заместитель председателя Пермской городской думы, председатели думских комитетов, ряд заместителей главы администрации города Перми, председатель Контрольно-счётной палаты, представители управления экспертизы и аналитики аппарата думы.