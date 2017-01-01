Жителям края предлагают выбрать «Пермский бренд»

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Министерство промышленности и торговли Пермского края и Пермская торгово-промышленная палата открыли интернет-голосование по определению лучших брендов края.

До 24 ноября жители могут проголосовать за «Пермский бренд — 2019». В списке представлены 41 торговая марка и компания, которые разделены на три группы: продовольственные, промышленные товары и услуги для населения. В каждой категории можно выбрать от одного до трёх номинантов.

По итогам голосования в каждой номинации из списка останутся всего три участника, из которых экспертное жюри выберет победителей. Итоги голосования будут подведены в начале декабря.

Проголосовать можно по ссылке.