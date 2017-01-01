В Перми пройдёт матч отбора ЧЕ-2021 по баскетболу

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Андрей Кириленко Фото: РФБ

Российская федерация баскетбола планирует провести в Перми матч отборочного тура чемпионата Европы — 2021 между сборными России и Северной Македонии. Об этом заявил глава РФБ Андрей Кириленко РИА Новости.

Андрей Кириленко, глава РФБ:

— Планируется, что матч между сборными России и Северной Македонии 23 февраля будет проведён в Перми, где хотят принимать национальную команду и всё для этого делают.