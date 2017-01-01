В Прикамье сбор картофеля в этом году упал на 10%

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Фото: Константин Долгановский

В Пермском крае сельхозпроизводители собрали в этом году на 16% зерновых меньше, чем в прошлом. Так, согласно данным Пермьстата, на 1 ноября 2019 года сельхозпроизводители собрали 358,2 тыс. т.

Также в этом году сельхозпроизводители собрали на 10% меньше картофеля и на 2,3% овощей. На 1 ноября 2019 года аграриям региона удалось собрать только 247,7 тыс. т картошки и 143,6 тыс. т овощей.



Напомним, что минувшее лето стало одним из самых неудачных за последние годы для сельского хозяйства Пермского края. Краевые власти объявили режим ЧС сначала в 15 территориях Пермского края, а потом и во всём регионе.