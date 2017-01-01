Власти Перми планируют в ближайшие два года приобрести 92 автобуса и 28 трамваев На эти цели на 2020 и 2021 годы заложено 1,4 млрд руб.

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«Львёнок»

Пермские власти планируют увеличить муниципальный парк общественного транспорта. В проект бюджета на 2020 и 2021 годы заложено 1,4 млрд руб. (включая 700 млн из краевого бюджета) на приобретение 92 автобусов, 28 трамваев и ремонт 17 км трамвайных путей. Об этом объявила начальник департамента финансов администрации Перми Вера Титяпкина на пленарном заседании гордумы 19 ноября.

При этом расходы на общественный транспорт будут фиксироваться в ближайшие три года. Так, после внедрения новой транспортной модели в 2020 году расходы на неё составят 4,8 млрд руб. (доходы — 4 млрд), в 2021 году — 6,5 млрд (доходы — 5,4 млрд), в 2022 году — 6,5 млрд (доходы — 5,5 млрд).



При этом председатель Контрольно-счётной палаты Перми Мария Батуева отметила, что плата пассажиров за проезд за три года должна принести в городской бюджет 15 млрд руб., а плата перевозчикам за проделанную работу составит, ориентировочно, 17 млрд руб.

Напомним, что вчера, 18 ноября, победителем торгов по закупке девяти трамваев для нужд Перми признано ООО ПК «Транспортные системы».

Горадминистрация приобретает восемь односекционных и один трёхсекционный трамвай. В новых вагонах должно быть установлено и готово к использованию оборудование: навигатор, информационные табло, система учёта пассажиропотока и кондиционирования воздуха. Также вагоны должны быть полностью низкопольными и подходить для перевозки маломобильных категорий пассажиров. Общая вместимость односекционного трамвая должна быть не менее 110 пассажиров, трёхсекционного — не менее 250 человек (при этом длина трамвая — не менее 26 м). Также вагоны должны обладать запасом автономного хода. В вагонах должны быть предусмотрены интерактивное управление, наружная система видеоконтроля зон посадки-высадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации.

При этом трёхсекционный трамвай (и один односекционный) должен быть доставлен заказчику до 15 декабря (то есть продукция уже должна быть выпущена), а семь оставшихся — до 1 мая 2020 года.