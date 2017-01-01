УФАС признало жалобу АО «Уралтрансмаш» необоснованной Поставщиком трамваев в Пермь станет ООО «ПК Транспортные системы»

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Фото: Виталий Кокшаров

Пермское УФАС признало жалобу АО «Уралтрансмаш» на закупку трамваев для нужд Перми необоснованной. Торги разблокированы.

Напомним, что торги по закупке девяти трамваев для нужд Перми были приостановлены 14 ноября по требованию УФАС. Причиной послужила жалоба АО «Уралтрансмаш».

Представители завода-изготовителя трамваев мотивировали жалобу тем, что под техтребования аукциона, которые выставила горадминистрация, полностью подпадает продукция только одного производителя на территории России — ООО ПК «Транспортные системы».

При этом все типы трамваев сведены в один лот, хотя другие производители способны предоставить продукцию под требования, но только одного из разыгрываемых типов трамваев. В частности, трёхсекционные трамваи производит Усть-Катавский вагоностроительный завод им. С. М. Кирова и белорусско-швейцарское предприятие Stadler. А односекционные — и другие предприятия.

Напомним, аукцион объявлен 28 октября. Горадминистрация планирует приобрести восемь односекционных и один трёхсекционный трамвай. В новых вагонах должно быть установлено и готово к использованию оборудование: навигатор, информационные табло, система учёта пассажиропотока и кондиционирования воздуха. Также вагоны должны быть полностью низкопольными и подходить для перевозки маломобильных категорий пассажиров. Общая вместимость односекционного трамвая должна быть не менее 110 пассажиров, трёхсекционного — не менее 250 человек (при этом длина трамвая — не менее 26 м). Также вагоны должны обладать запасом автономного хода. В вагонах должны быть предусмотрены интерактивное управление, наружная система видеоконтроля зон посадки-высадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации.

При этом трёхсекционный трамвай (и один односекционный) должен быть доставлен заказчику до 15 декабря (то есть продукция уже должна быть выпущена), а семь оставшихся — до 1 мая 2020 года.

Полная стоимость закупки — 462 333 333 руб. Из них трёхсекционный вагон оценён в 108 333 333 руб., а односекционные — по 44 млн 250 тыс. руб.

15 ноября руководитель антимонопольного ведомства Александр Плаксин сообщил, что УФАС продолжает разбираться в сложившейся ситуации. «В торгах может принять участие не только производитель, но и другое лицо, поставщик», — считает Плаксин.

Ведомство отправило запросы в ООО ПК «Транспортные системы» (Москва) и Stadler (Минск, Беларусь). Производители должны сообщить УФАС о том, можно ли выполнить условия торгов, купив у них недостающие трамваи.

Сегодня определён победитель аукциона на поставку одного трёхсекционного и восьми односекционных трамваев в собственность муниципалитета Перми. Им стало ООО «ПК Транспортные системы» (Москва).

При этом была подана заявка от ещё одного участника (название компании не раскрывается), но её отклонили из-за несоответствия требованиям аукциона (предоставлена недостоверная информация).

Победитель (фактически единственный участник) предложил за исполнение контракта начальную (максимальную) сумму — 462,333 млн руб. (из них трёхсекционный вагон оценён в 108 333 333 руб., а односекционные — по 44 млн 250 тыс. руб.).



