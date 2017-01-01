Блогер Илья Варламов: «Пермь является примером города, который получил шанс, а потом упустил его»

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Фото из блога Ильи Варламова

Блогер Илья Варламов выложил на своём сайте пространный пост о поездке в Пермь. Напомним, что он и другая звезда рунета Сергей Мезенцев приезжали в Пермь 6 ноября.

Илья Варламов известен своим интересом к урбанистике и жизни российских (и не только) городов. Пермь он называет «удивительным примером города, который получил шанс, а потом упустил его».

Илья Варламов:

— «Счастье не за горами» — один из лучших арт-объектов России. Культурная революция в Перми до сих пор не даёт покоя местным жителям. На улицах — остатки старых инсталляций и стрит-арт. Музей современного искусства выселили из центра на окраину города, а на его месте теперь пропагандистско-патриотическая выставка «Россия — моя история». Сами жители Перми смотрят на руины современного искусства со скепсисом: «Ерунда, зачем это нам? Глупости всё это...» А когда улетаешь из Перми, в аэропорту на магнитиках и открытках всё равно видишь красную надпись «Счастье не за горами», которая уже стала символом города. Современное искусство могло бы стать хорошей точкой притяжения для туристов, приносить деньги городу, создавать рабочие места, прославлять Пермь. Пока не получилось, но я бы очень хотел, чтобы Пермь вернула себе звание столицы современного искусства.

Также блогер покритиковал работу коммунальных служб, отметив, что «вышел на улицу после небольшого снегопада, и ходить было невозможно, потому что тротуары обледенели. Их не почистили, их не обработали реагентами. В итоге я промочил ноги, а один раз на меня чуть не упала сосулька!»

По мнению Валамова, роль общественных пространств в Перми выполняют торговые центры, что, по словам блогера, не очень хорошо.

В заключение своей прогулки по Перми блогер вновь вернулся к теме культуры.

Илья Варламов:

— Вообще, пример «культурной революции» в Перми очень интересен. При позапрошлом губернаторе края Олеге Чиркунове Пермь неожиданно для всех превратилась в одну из столиц российского современного искусства. В город приехал галерист Марат Гельман с десантом молодых художников и дизайнеров, в 2009 году открылся музей PERMM, появилось то самое «Счастье не за горами» и большая красная буква «П» от Тёмы Лебедева в качестве логотипа.



В городе стали возникать новые арт-объекты (взять хотя бы Пермские ворота), он внезапно стал интересен для молодых и активных людей со всей России, а масштабный фестиваль «Белые ночи» привлёк множество талантливых иностранцев.



Но «оттепель» продлилась недолго. В 2012 году пришёл новый губернатор Басаргин, Гельмана убрали, а интерес к Перми постепенно схлынул. Но есть ощущение, что потеряно далеко не всё и что Пермь вполне способна вернуть себе статус новой культурной столицы.

Перед поездкой в Пермь мы вспоминали её культурное прошлое и делали ставки на то, кто первым получит по лицу. Вышло так, что по лицу не получил никто, а Пермь оказалась довольно современным и динамичным городом. Когда я спрашивал, что посмотреть в Перми, 100 разных человек назвали мне 100 разных мест, и сошлись они только на эспланаде. Мне кажется, это хорошо характеризует город. В Перми постоянно что-то происходит, и я сюда обязательно вернусь!