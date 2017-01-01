Илья Варламов: «В Перми просто невероятно позитивные люди, а иначе тут просто не выжить»



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Фото: Instagram

Блогеры Илья Варламов и Сергей Мезенцев совершили однодневный визит в Пермь.

Блогер Илья Варламов «побывал на набережной, где покормил уток посикунчиком, зашёл в гости к главе города Дмитрию Самойлову, где договорился с ним на проект «БДСМ» («Большая дорога с мэром»)».



В положительном ключе отметил арт-объект «Власть». А вместе с Сергеем Мезенцевым они посмеялись над двумя видеокамерами, установленными на фасаде Заксобрания, направленными друг на друга. Блогеры предположили, что за одной следит женщина-охранник, за другой — мужчина.



Кроме того, блогеры посетили Музей современного искусства PERMM. А также отметили, что в Перми хорошо чистят проезжую часть и не обращают внимание на тротуары. В частности, на ул. Петропавловской, по словам Варламова, «в метре упала сосулька».

Илья Варламов, блогер-миллионник:

— Несмотря на адовую погоду, я выжил и даже ничего себе не сломал. В Перми просто невероятно позитивные люди, а иначе тут просто не выжить. Меня чуть не убило сосулькой, я покормил уток посикунчиком с капустой (они, неблагодарные, половину не доели) и случайно встретил мэра, который согласился на «БДСМ». Но самое главное, что сегодня мы сняли просто топовый коллаб для Ютуба. Кстати, правильно говорить «Перьмь»!

Сергей Мезенцев, экс-«Реутов-ТВ»:

— Пермь страдала сегодня биполярочкой: совершенно непригодные для жизни улицы (нападал и таял снег, лёд, дождь. Странно, что с небес не полилась кровь) и невероятно классные люди.

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