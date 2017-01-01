На эспланаде началась установка городской новогодней ели

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Ель-конус, ранее устанавливавшаяся на эспланаде

В Перми 18 ноября началась установка новой 30-метровой новогодней ели. Все работы должны быть завершены 27 ноября, когда на ней заработает иллюминация.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, ель будет искусственная и состоять из 12 сегментов-ярусов, имеющих заданные выносы, покрытые хвоей, что визуально будет более приближено к форме натуральной ели.

При этом сама конструкция получила модульное решение, состоящее из силового самонесущего каркаса и навесных элементов с установленной геометрией, что позволит модифицировать её без изменения несущей части: наращивать высоту, дополнять декор и прочее.

Предыдущая ель будет использоваться в одном из районов города.

При этом на эспланаде будет ещё одна ель — полностью ледяная десятиметровая. Её установят на площади у Театра-Театра.