Набережную в Закамске планируют реконструировать к 2022 году В данным момент идёт процедура передачи территории городским властям

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

На встрече губернатора Пермского края Максима Решетникова и вице-премьера федерального Правительства Виталия Мутко озвучены ряд подробностей реконструкции набережной в Кировском районе Перми, расположенной на ул. Кировоградской и ограниченной участком от ул. Чистопольской до ул. Шишкина.

По словам главы региона, реконструкция должна завершиться в 2022 году. Она будет включать в себя работы по берегоукреплению, а также организацию функциональных зон «по интересам», то есть отдельные зоны для детей, для прогулок, для пенсионеров и так далее.



На набережной планируется построить сцену, выделить зону для шашлыков, организовать общественную сауну.



В июне на пресс-конференции Максим Решетников раскритиковал городские власти за то, что они не проявляют инициативу в переводе набережной из федеральной собственности в муниципальную. После этого процесс передачи был запущен.

Участок, который передаётся в городскую собственность

Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Процедура оформления земельного участка набережной Камы в Кировском районе протяжённостью 3,3 км из федеральной в муниципальную собственность начата в августе.



В июне глава Перми Дмитрий Самойлов заявил, что в следующем году должны начаться работы по проектированию берегоукрепления. Институт территориального планирования разрабатывает концепцию благоустройства набережной. Кроме того, муниципалитет намерен заявиться на федеральное и краевое софинансирование работ.