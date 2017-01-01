Имущество участка набережной в Кировском районе Перми передано из федеральной в муниципальную собственность

Твитнуть Поделиться Поделиться

Начата процедура оформления земельного участка набережной Камы в Кировском районе Перми протяжённостью 3,3 км из федеральной в муниципальную собственность. При этом, как отмечает пресс-служба горадминистрации, имущество уже передано городу.

Городской департамент имущественных отношений направил письмо о передаче земельного участка в оперативное управление администрации Перми в территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Пермском крае.

Напомним, в июне глава Перми Дмитрий Самойлов заявил, что в следующем году должны начаться работы по проектированию берегоукрепления. Институт территориального планирования разрабатывает концепцию благоустройства набережной. Кроме того, муниципалитет намерен заявиться на федеральное и краевое софинансирование работ.

Работы планируются на участке от ул. Торговой до Сысольской.

Напомним, в июне этого года во время пресс-конференции губернатор Пермского края Маским Решетников раскритиковал городские власти за то, что вопрос с этой набережной не решается.

«История с набережной в Кировском районе. Говорю: нужно приводить её в порядок. Мне Дмитрий Иванович (Самойлов, — ред.) в ответ: она в федеральной собственности. Но ведь федералам она не нужна, нужно её забирать! Сколько объектов уже так забрали. Слышу: да, да, сделаем Тут поинтересовался, как дела в этом вопросе, — ни одной бумажки никто не написал!» — заявил тогда Максим Решетников.