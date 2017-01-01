Открывается фестиваль лучших спектаклей театров Пермского края «Волшебная кулиса» проходит в 15-й раз

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Софья Ляпустина

Фото: Константин Долгановский

XV Пермский краевой фестиваль-конкурс «Волшебная кулиса» открывается в воскресенье, 17 ноября. Уникальный проект, отличающий театральную жизнь Пермского края от других российских регионов, проводит Пермское отделение Союза театральных деятелей России. Неизменным художественным руководителем фестиваля является заместитель председателя реготделения творческого союза Софья Ляпустина, директор фестиваля — Сергей Баракин.

Пермский театральный фестиваль уникален по многим параметрам. Например, только в Пермском крае существует двухступенчатая система отбора лучших спектаклей: сначала именитые критики со всей России, многие из них — эксперты «Золотой маски», в рамках краевого смотра «Театральная весна» ездят по театрам региона, отсматривая все спектакли за год, и по итогам двух таких смотров из примерно 90 спектаклей, представленных за два года, отбираются не более 20 лучших, которые и участвуют в конкурсе «Волшебной кулисы».

В нынешней «Кулисе» соревнуются 18 спектаклей из 12 театров. Все они в промежутке между 17 и 25 ноября будут представлены на суд жюри, в которое войдут пермский театральный критик Татьяна Тихоновец (председатель жюри) и трое её московских коллег: Павел Руднев, Наталия Каминская и Глеб Ситковский.

«Волшебная кулиса» — местный аналог «Золотой маски». Как и в Национальной театральной премии, здесь спектакли делятся на большие и камерные, а призы вручаются по множеству категорий — от лучших актёра и актрисы второго плана до приза в категории «Честь и достоинство».

Для пермских зрителей это редкая возможность увидеть лучшие спектакли театров из Кудымкара, Лысьвы, Березников, Чайковского и Губахи.

Особенность нынешнего фестиваля — обилие спектаклей, посвящённых проблемам подростков и молодёжи. С такого спектакля — «Волна» студии-театра «Доминанта» (Губаха) — начнётся фестиваль, и билеты на него разобрали так активно, что пришлось назначать дополнительный показ.

На закрытии «Волшебной кулисы» 25 ноября будет показан специальный юбилейный спектакль, который готовит актриса Пермского ТЮЗа, неизменный автор его блистательных капустников Ксения Жаркова. Дело в том, что в этот день будет отмечаться не только 15-летие фестиваля, но и 80-летие Пермского отделения Союза театральных деятелей.