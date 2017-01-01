В Прикамье постепенно откажутся от услуг аутсорсинга автомобилей скорой помощи Чтобы сделать оказание скорой помощи бесперебойным, в медучреждения планируется закупить около 230 спецавтомобилей

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Фото: Константин Долгановский

Вчера, 13 ноября, в Заксобрании на рабочей группе по подготовке проекта бюджета края на 2020—2022 годы ко второму чтению рассмотрели поправки, поступившие между чтениями.

Депутаты Сергей Клепцин и Дарья Эйсфельд предложили заложить деньги на приобретение машин скорой помощи: на 2020 год — 395,5 млн руб., на 2021 год — 397,6 млн руб., и на 2022 год — 478,1 млн руб. На эти деньги планируется закупить 231 автомобиль скорой помощи: в 2020 году — 110 машин, в 2021 — 71 машину, а в 2020 — 50 машин.

По мнению авторов поправки, это поможет постепенно отказаться от аутсорсинга и сделать оказание скорой помощи бесперебойным. В итоге эта поправка была поддержана членами рабочей группы.

Отметим, что ГК «Феникс-Менеджмент», который является основным поставщиком транспортных услуг скорой помощи в Пермском крае, останется им минимум до конца 2021 года, так как 16 августа 2019 года ООО «Новоскор», которое входит в ГК, признали победителем в восьми из 11 объявленных лотов.

Напомним, что в Прикамье услуги автомобилей скорой помощи передали на аутсорсинг ещё в 2013 году в рамках пилотного проекта. Вместе с Пермским краем проект по частной скорой помощи запустили в Чувашии, Марий Эл, Архангельской, Вологодской и Кировской областях. По итогам реализации пилотного проекта в этих регионах Минздрав РФ планировал решить, распространять ли опыт закупки услуг автомобилей скорой помощи на всю Россию, чтобы решить повсеместную проблему с изношенностью автопарка медучреждений.

Но уже в 2014 году министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила в интервью «Российской газете», что по результатам обсуждений с медицинским и экспертным сообществами министерство решило воздержаться от рекомендаций регионам отдавать автопарк «скорой» на аутсорсинг.

В этом году УФАС и КСП Прикамья уже дважды сообщали о том, что подрядчики неоднократно нарушали условия контрактов по предоставлению транспортных услуг скорой помощи.



