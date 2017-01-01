КСП Прикамья уличила «Феникс-Менеджмент» в просрочке предоставления транспортных услуг скорой помощи При этом Пермская станция скорой медицинской помощи не штрафовала поставщика услуг за нарушение условий контрактов

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Фото: Сергей Глорио

КСП Пермского края провела проверку целевого и эффективного использования средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, направленных на предоставление транспортных услуг скорой медицинской помощи. Аудиторы проанализировали, как исполнители и заказчики транспортных услуг скорой помощи выполняют свои обязательства, установленные контрактами.

С 2017 года ГБУЗ ПК «Пермская станция скорой медицинской помощи» заключило с ООО «Феникс-Менеджмент» 12 договоров на оказание комплекса услуг по предоставлению автомобилей скорой медицинской помощи и их обеспечению. По состоянию на 1 мая 2019 года по заключённым договорам учреждению оказан комплекс услуг на общую сумму 420 млн руб. Ещё три контракта с «Феникс-Менеджмент» заключило в 2017—2018 годах ГАУЗ «Городская клиническая больница №4». По состоянию на 1 июля 2019 года по заключённым договорам учреждению оказан комплекс услуг на общую сумму 32 млн руб.

Несмотря на то что, по информации КСП, все предоставленные автомобили были оборудованы по всем правилам, подрядчик неоднократно нарушил контракт в части срока предоставления автомобилей. Согласно условиям контрактов, в случае ДТП, технических неисправностей и т. д. «Феникс-Менеджмент» должен подавать другой автомобиль скорой помощи в течение часа. Однако за январь — апрель 2019 года КСП установила 243 случая непредоставления автомобилей в течение одного часа. Период «отсутствия» транспортных средств составлял от 1,07 до 10,38 машино-часов. При этом объём не предоставленных Пермской станции скорой медицинской помощи услуг составил 2 130,96 машино-часов, или всего 0,2% от всего объёма услуг по заявкам.

За просрочку выполнения обязательств заказчик работ имел право выставить в адрес ООО «Феникс-Менеджмент» штрафы, но ГБУЗ «ПССМП» этого не делало, сообщается в отчёте КСП Пермского края.

По результатам контрольного мероприятия КСП Пермского края рекомендовала министерству здравоохранения Пермского края и ГБУЗ «ПССМП» рассмотреть вопрос о приобретении дополнительных автомобилей скорой медицинской помощи для ГБУЗ «ПССМП» и принять меры по фактам нарушений ООО «Феникс-Менеджмент» сроков предоставления автотранспорта.

Напомним, что ГК «Феникс-Менеджмент» является основным поставщиком транспортных услуг скорой помощи в Пермском крае и останется им минимум до конца 2021 года, так как 16 августа 2019 года ООО «Новоскор», которое входит в ГК, признали победителем в 8 из 11 объявленных лотов.

Также отметим, что в июле управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю включило ООО «РедФорс групп» в реестр недобросовестных поставщиков за срыв исполнения контракта, и теперь компания не имеет права в течение двух лет участвовать в государственных закупках. Как сообщает пресс-служба краевого УФАС, ООО «РедФорс групп» должно было предоставлять Пермской краевой клинической больнице с января 2019 по ноябрь 2020 года машины скорой помощи. В контракте было прописано, что перевозчик предоставляет больнице санитарные автомобили с водителем по предварительным заявкам. Но компания более десяти раз нарушила условия договора: нарушала срок и порядок оказания услуг, а иногда вообще не предоставляла автомобили. В связи с этим краевая больница приняла решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.