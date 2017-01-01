Власти Прикамья планируют выделить 200 млн руб. на проектирование аквапарка Кроме аквапарка в многофункциональном комплексе будут фитнес-центр и гостиница

Твитнуть Поделиться Поделиться

Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 13 ноября, в Заксобрании на рабочей группе по подготовке проекта бюджета края на 2020—2022 годы ко второму чтению рассмотрели поправки, внесённые между чтениями.

Губернатор Максим Решетников предложил заложить в бюджете края на 2020 год 200 млн руб. для внесения в уставной капитал ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь». Эти деньги ООО направит на разработку проектно-сметной документации и прохождение экспертизы ПСД для строительства многофункционального комплекса с аквапарком, фитнес-центром и гостиницей.

Первый заместитель председателя правительства Пермского края Ольга Антипина пояснила, что сейчас край владеет 100%-й долей в ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь». «Мы делаем внос в уставной капитал, а строят они», — пояснила чиновница.

Представитель минимущества добавила, что за основу берётся аквапарк в Тюмени «ЛетоЛето». И суммы, которые предлагается заложить в бюджете, аналогичны разработкам тюменской компании.

Напомним, что ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь» создано в 2006 году путём реорганизации одноимённого ОАО и занималось строительством одноимённого спорткомплекса в Балатово.

В сентябре во время прямого эфира Максим Решетников сообщил, что краевые власти рассматривают под аквапарк две площадки. Первая находится в Кировском районе, где есть большое пространство, и там можно разместить аквапарк по соседству с будущей инфекционной больницей. Вторая — в микрорайоне Ива, где несколько лет назад планировали построить мебельный центр ИКЕА.

Возведением тюменского аквапарка «ЛетоЛето» занимался холдинг «Сибинтел». Этот проект стоимостью 3,5 млрд руб. считается одним из крупнейших водных комплексов в РФ — 13 га. Над проектом работали несколько иностранных архитектурных бюро. Строительные работы начались в 2015 году, а первую очередь объекта сдали летом 2018 года. В состав комплекса входит отель категории «4 звезды» с рестораном. Общая протяжённость горок в аквапарке — около 1,5 тыс. м, высота самой экстремальной из них достигает 21 м. Кроме того, в аквапарке есть волновой бассейн, детская зона и кафе быстрого питания.