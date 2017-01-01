Ко второму чтению дефицит в проекте бюджета Пермского края снизится на 6 млрд руб. Это произойдёт за счёт увеличения федерального финансирования и налоговых доходов края

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Фото: пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Сегодня, 13 ноября, в Заксобрании на рабочей группе по подготовке проекта бюджета края на 2020—2022 годы ко второму чтению рассмотрели поправки, поступившие между чтениями. Всего в рабочую группу в срок поступило 129 поправок.

Министр финансов Елена Чугарина сообщила, что в целом поправки, внесённые губернатором, предусматривают снижение дефицита бюджета по всем трём годам: в 2020 году — на 1,114 млрд руб., в 2021 году — 1,12 млрд руб., а в 2022 году — на 3,7 млрд руб.

Снижение прогнозируемого дефицита произойдёт благодаря увеличению доходов бюджета. Во-первых, по сравнению с цифрами, прописанными в проекте бюджета, принятом уже в первом чтении, доход от налога на прибыль организаций ежегодно будет выше на 693,1 млн руб. Во-вторых, доходы края увеличиваются за счёт дотаций из федерального бюджета. Например, Пермский край получит дополнительно почти 3 млрд руб. в качестве дотации на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы.

Также в большую сторону уточняются объёмы целевых межбюджетных трансфертов, часть из которых пойдёт на реализацию национальных проектов. «В 2020 году мы рассчитываем получить 19,6 млрд руб., в 2021-м — 17,4 млрд руб., а в 2022-м — 21,3 млрд руб.», — сообщила министр финансов.

Часть дополнительных доходов правительство края предложило направить на увеличение расходов: в 2020 году расходы увеличатся на 646 млн руб., в 2021 году — на 347 млн, и в 2022-м — на 433 млн руб.

Депутаты Законодательного собрания тоже подготовили свои поправки. Например, они предложили ежегодно закладывать на повышение зарплаты сотрудникам противопожарной службы министерства территориальной безопасности Пермского края по 32,4 млн руб. Это позволит поднять командирам отделения пожарной части, начальникам караула пожарной части, пожарным и водителям пожарного автомобиля среднюю зарплату на 11%. Авторы поправки пояснили, что сейчас сотрудники пожарных частей минтербеза получают от 15 тыс. до 27 тыс. руб.. При этом повышение зарплат коснулось только пожарных МЧС, хотя пожарные минтербеза делают такую же опасную работу.

Также депутаты предложили заложить деньги на приобретение 231 машины скорой помощи: на 2020 год — 395,5 млн руб., на 2021 год — 397,6 млн руб., и на 2022 год — 478,1 млн руб. По мнению авторов поправки, это поможет отказаться от аутсорсинга и сделать оказание скорой помощи бесперебойным.

В итоге все правки об увеличении доходов и расходов были поддержаны. Второй раз рабочая группа по подготовке проекта бюджета соберётся 21 ноября, чтобы внести последние, по большей части редакционные, изменения.

Игорь Папков, председатель рабочей группы по подготовке проекта бюджета, зампредседателя Заксобрания:

— Многие поправки были связаны, в первую очередь, с получением дополнительного ресурса из федерального бюджета, что позволяет более активно реализовывать национальные проекты. Мы достаточно плавно распределили деньги между социальными расходами, расходами на развитие инфраструктуры и поддержали все тренды, связанные со здравоохранением и образованием.

Елена Зырянова, председатель комитета по бюджету Заксобрания:

— Сегодня рабочая группа в оперативном порядке приняла очень позитивные поправки ко второму чтению закона бюджете Пермского края на 2020—2022 годы. Немного снижается дефицит, растёт финансовая устойчивость бюджета. Также мы внесли изменения практически во все отраслевые программы и повысили на 4% заработную плату работникам бюджетных учреждений. Я считаю, что эти поправки ещё больше улучшили проект бюджета, и надеюсь, что законопроект успешно зайдёт во второе чтение и будет принят на пленарном заседании.