Среднюю зарплату пожарным Прикамья могут повысить на 11% Ранее сотрудники пожарных частей минтербеза пожаловались краевым властям на то, что повышение зарплат коснулось только пожарных МЧС

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Сегодня, 13 ноября, в Заксобрании на рабочей группе по подготовке проекта бюджета края на 2020—2022 годы ко второму чтению рассмотрят поправки, внесённые между чтениями.

Как стало известно «Новому компаньону», четыре депутаты краевого парламента внесли в рабочую группу поправку об увеличении расходов vинистерства территориальной безопасности Пермского края на повышение зарплаты сотрудников противопожарной службы Пермского края. В поправке сказано, что среднюю зарплату на 11% поднимут командирам отделения пожарной части, начальникам караула пожарной части, пожарным и водителям пожарного автомобиля.

На повышение зарплаты пожарным Прикамья предлагается ежегодно закладывать по 32,4 млн руб. Эти деньги предложено выделить благодаря увеличению доходов от уплаты акцизов на спиртосодержащую продукцию и акцизов на спирт этиловый из пищевого или непищевого сырья.

Отметим, что в июле 2019 года, по итогам прямой линии, президент Владимир Путин поручил федеральному правительству увеличить уровень заработной платы пожарных МЧС: к 1 августа 2019 года — до 24 тыс. руб., а к 1 января 2020 года — до 32 тыс. руб.

Но в Прикамье за пожарную безопасность также отвечают Управление государственной противопожарной службы Пермского края и пять отрядов противопожарной службы, подведомственных министерству территориальной безопасности Пермского края. В подчинении каждого из этих учреждений находятся 58 пожарных частей. По данным «Спарк-Интерфакса», в этих казённых учреждениях работают от 1,6 тыс. до 3 тыс. человек.

По данным министерства территориального развития, сейчас средняя зарплата водителя пожарного автомобиля, работающего в пожарной охране регионального министерства, составляет 15,5 тыс. руб. Пожарный в зависимости от класса получает от 13,5 тыс. руб. до 20 тыс. руб., командир отделения — 19 тыс. руб., а начальник караула — 21 тыс. руб. Однако, как пишет Properm.ru, сами пожарные утверждают, что больше половины их коллег получают среднюю зарплату в 12 тыс. руб.

В октябре сотрудники пожарных частей ГККУ «23-го ОППС Пермского края», подведомственного минтербезу, написали обращение на имя губернатора и председателя Заксобрания с просьбой исправить несправедливость и увеличить им зарплаты.

«Ежедневно мы выполняем важную, опасную и очень ответственную работу. Каждые сутки на дежурстве мы рискуем своей жизнью, спасая других. Все работники и пожарные подразделения вольнонаёмные. При этом зарплата и льготы у нас разительно отличаются от выплат сотрудникам МЧС, несмотря на то что мы выполняем одинаково опасную работу», — пожаловались пожарные.

После этого в министерстве территориальной безопасности пообещали совместно со всеми заинтересованными органами власти проанализировать возможность повышения зарплат и подготовить необходимые предложения в бюджет края.