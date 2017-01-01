Реконструкцию трассы Пермь-Екатеринбург оценят за 47 млн рублей

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Объявлен аукцион о строительном контроле за реконструкцией двух участков трассы 1P 242 от Перми до границы со Свердловской областью. По данным портала закупок, начальная цена лота — 47 млн 747 тыс. 860 рублей.

Заказчиком стало Федеральное казенное учреждение «Управление Федеральных автомобильных дорог «Прикамье» Федерального дорожного агентства». Источником финансирование станет федеральный бюджет.

Победитель аукциона должен будет осуществлять строительный контроль до ноября 2022 года. Итоги открытого аукциона подведут 12 декабря.

Напомним, ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба России приостановила подписание контракта на реконструкцию участка дороги Пермь-Екатеринбург, протяженностью 11 километров, и проверит контракт на 3,6 млрд рублей.