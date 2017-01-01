Контракт стоимостью 3,6 млрд рублей на реконструкцию трассы Пермь-Екатеринбург проверит ФАС

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Как сообщает «Интерфакс», Федеральная антимонопольная служба России приостановила подписание контракта на реконструкцию участка дороги Пермь-Екатеринбург, протяженностью 11 километров.

Реконструкция участка трассы с 47 по 58 км (от села Кукуштан в направлении города Кунгур), согласно аукционной документации, должна проводиться в две очереди, работы должны быть завершены до 20 октября 2020 года. Финансирование реконструкции осуществляется за счет федерального бюджета, максимальная цена контракта составляла 3 млрд 621,3 млн рублей.

Так, на аукцион заявилась лишь одна компания — ООО «Строительно-производственная компания «Зеленый город» (Санкт-Петербург). В связи с этим конкурс признан несостоявшимся. При этом комиссия признала заявку компании соответствующей аукционной документации, и, согласно действующему законодательству, с единственным участником аукциона должен быть подписан контракт.

ООО «КС-Строй» обратилось с жалобой на действия ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье», сообщив, что заказчик предоставил неполную проектно-сметную документацию. Также общество посчитало, что структура Росавтодора не опубликовала проект организации строительства. Все это привело к неправомерному ограничению количества участников аукциона, а также повлияло на решение об участии в этой закупки.

Заявитель просит ФАС приостановить аукцион и провести его внеплановую проверку, а также продлить срок подачи заявок и привлечь к ответственности виновных лиц. Сейчас жалоба находится на рассмотрении в ФАС России.