Определён подрядчик по реконструкции следующего участка автомобильной дороги Пермь — Екатеринбург

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ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье»» подвело итоги торгов на реконструкцию участков автомобильной дороги 1Р 242 Пермь — Екатеринбург на участке Пермь — граница Свердловской области. Победителем и единственным участником торгов оказалось ООО «Строительно-производственная компания «Зелёный город»».

С компанией будет заключён контракт по начальной стоимости в 3,6 млрд руб.

Подрядчик должен отремонтировать участок, расположенный на (47+400) — (58+400) км в Пермском крае (от Кукуштана в сторону Кунгура). Протяжённость участка — 10 км. Ширина проезжей части с асфальтобетонным покрытием — 15 м. Требуется заменить аварийное дорожное полотно, обновить придорожные сооружения, мосты, трубопроводы, нанести разметку и так далее.

Работы необходимо завершить до 20 октября 2020 года.

Отметим, что подрядчика удалось найти с третьего раза: прежние аукционы признавались несостоявшимися из-за отсутствия заявок.