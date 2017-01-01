В третий раз выставлен на аукцион подряд на ремонт участка дороги Пермь — Екатеринбург

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ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье»» объявило аукцион на реконструкцию участков автомобильной дороги 1Р 242 Пермь — Екатеринбург на участке Пермь — граница Свердловской области. Это уже третья попытка найти подрядчика на этот участок трассы.

Максимальная цена контракта составляет 3,621 млрд руб.Аукцион состоится 21 октября.

Как указано в техническом задании, отремонтировать предстояло участок Пермь — граница Свердловской области (км 47+400 — км 58+400). Протяжённость четырёхполосного участка дороги, который предстоит отремонтировать, составляет 10,9 км. Ширина проезжей части с асфальтобетонным покрытием — 15 м. Требуется заменить аварийное дорожное полотно, обновить придорожные сооружения, мосты, трубопроводы, нанести разметку и так далее.

Уже в этом году победитель аукциона должен будет выполнить работ на 255 млн 800 тыс. руб.

Реконструкцию необходимо завершить к 20 октября 2022 года.

При этом участники аукциона должны были внести обеспечение заявки — 181 млн руб., а размер обеспечения контракта оценивался в 1,086 млрд руб.