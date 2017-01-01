Fitch присвоило финальный рейтинг «BB-» выпуску евробондов «Уралкалия» на $500 млн



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Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило финальный рейтинг «BB-» выпуску евробондов «Уралкалия» на $500 млн. Об этом сообщает «Интерфакс».

Эмитентом еврооблигаций с погашением в 2024 году выступила Uralkali Finance DAC, которая разместила бумаги исключительно с целью финансирования кредита «Уралкалию».

Как сообщалось, «Уралкалий» разместил 5-летние евробонды на $500 млн под 4% в октябре этого года. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял около 4,375%, затем он был снижен до 4,125—4,25%. Финальный ориентир был установлен в диапазоне 4—4,125%.

Спрос на евробонды компании в ходе сбора заявок превышал $1 млрд.

Road show выпуска прошло 9—14 октября в Нью-Йорке, Бостоне, Цюрихе и Лондоне. Организаторами сделки выступают J.P. Morgan, Sberbank CIB, Societe Generale, «ВТБ Капитал», Credit Agricole CIB, ING, Natixis, «Ренессанс Капитал», UBS и UniCredit.