«Уралкалий» успешно закрыл сделку по размещению еврооблигаций

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«Уралкалий» сообщает об успешном размещении еврооблигаций на общую сумму 500 млн долларов США с погашением 22 октября 2024 года. Ставка купона по облигациям установлена на уровне 4% годовых с учётом высокого спроса со стороны инвесторов, информируют в компании.

Еврооблигации будут торговаться на бирже Euronext в Дублине, в секции регулируемого рынка, в форме Loan Participation Notes.

В ходе размещения книга заявок была переподписана в два раза, интерес к сделке продемонстрировали первоклассные институциональные инвесторы со всего мира, в том числе из США, Великобритании и континентальной Европы.

Антон Вищаненко, директор по экономике и финансам ПАО «Уралкалий»:

— Мы довольны успешным возвращением «Уралкалия» на международный рынок долгового капитала, привлёкшим высокий интерес со стороны первоклассных глобальных инвесторов. Успех этого размещения подтверждает эффективность нашей бизнес-стратегии, устойчивость финансовой политики, высокую ликвидность и достигнутые результаты по снижению долговой нагрузки.

«Уралкалий» реализует серию инвестиционных проектов с одним из самых низких уровней капиталовложений на тонну в калийном секторе.

Глобальными координаторами и совместными менеджерами книги заявок сделки выступили J.P. Morgan, Sberbank CIB, Société Générale и VTB Capital.

В качестве совместных менеджеров книги заявок выступили Crédit Agricole CIB, ING, Natixis, Renaissance Capital, UBS и UniCredit.