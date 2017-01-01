Прокуратура усомнилась, что соглашение между мэрией и застройщиками по строительству школ не приведёт к нецелевой трате средств Думский комитет по вопросам градостроительству решил вынести проект на «пленарку», но рассмотреть только в первом чтении

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Фото: Константин Долгановский

Члены комитета по вопросам градостроительства, планирования и развития территории при Пермской городской думе 13 ноября решили вынести на ближайшее пленарное заседание законопроект «Об утверждении порядка заключения соглашения о сотрудничестве между застройщиком и муниципальным образованием город Пермь для развития сети социальной инфраструктуры». Но рассмотреть его на думской «пленарке» лишь в первом чтении.

Причиной такого решения стало почти единодушное мнение депутатов о недоработке проекта, плюс, к нему имеют претензии и управление экспертизы, и аналитики, и Контрольно-счётная палата, и городская прокуратура. Претензии последней наиболее весомы.

Как пояснила помощник прокурора города Перми по вопросам градостроительства Инна Доминова, в целом проект несёт позитивные цели, позволяя застройщикам добровольно участвовать в развитии социальной инфраструктуры, но у надзорного органа остаются две претензии.

Во-первых, прокуратура считает необоснованным намерение властей не привязывать строительство детсадов и школ к той территории, где застройщик получил разрешение на строительство. По мнению городских властей, соцобъекты будут строиться там, где вопрос их необходимости стоит наиболее остро.



Во-вторых, в случае софинансирования школ и детсадов со стороны застройщика есть вероятность, что эти средства приведут к «нецелевому использованию».

«Градостроительный кодекс — это баланс интересов властей, жителей и застройщиков. И мы опасаемся, что этот баланс не будет соблюдён», — отметила Инна Доминова.



Она считает, что по нынешнему проекту «застройщик не сможет подтвердить исполнение обеспеченностью местами» в детсадах и школах, так как власти могут потратить эти деньги на строительство соцобъекта на совершенно другой территории.



Напомним, на августовской «пленарке» депутаты приняли изменения в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ), которые накладывают регламенты по плотности и высотности на всю жилую застройку города. Застройщик может обойти ограничения, если согласится построить своими силами или профинансировать строительство соцобъекта, заключив соглашение с мэрией.



В случае если потребность в местах в детсадах на застраиваемой территории составляет 240 мест и более, а потребность в местах в школах — от 825 и выше, то застройщик обязан построить «отдельно стоящее или встроенно-пристроенные помещения». Если аналогичная потребность составляет для детсадов менее 240 мест, а для школ — менее 825, то застройщик может не возводить эти объекты, а профинансировать их строительство.



«Безвозмездное финансирование», по мнению мэрии, должно составить 3951 руб. за 1 кв. м общей площади квартир без лоджий и веранд.