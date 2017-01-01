В Прикамье двое мужчин провалились под лед и чуть не утонули

Твитнуть Поделиться Поделиться

Сообщение о происшествии в Березниках поступило в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Пермского края, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Пермскому краю.

Двое мужчин провалились под лед на песчаном карьере. Аварийно-спасательная служба городского округа «Город Березники» оперативно выехала на место происшествия, спасла пострадавших и передала их бригаде скорой медицинской помощи.

МЧС России по Пермскому краю предупреждает, об опасности выхода на лед — сейчас он тонкий и непрочный, а также просит соблюдать правила поведения на водоёмах.