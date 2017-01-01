В Куединском районе отменили ЕНВД

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Как стало известно «Новому компаньону», сегодня, 12 ноября, Земское собрание Куединского района рассмотрело вопрос о досрочной отмене единого налога на вменённый доход на территории муниципалитета. За отмену ЕНВД проголосовали 13 депутатов.

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Напомним, что Земское собрание рассматривало этот вопрос ещё 27 сентября, но тогда за отмену ЕНВД проголосовал один депутат, два — высказались против, и 13 депутатов воздержались. Как пояснил глава района Александр Горбунов, депутаты посчитали, что вопрос с отменой ЕНВД недостаточно проработан на краевом уровне. По его словам, депутаты не уверены, что закон о внесении изменений в ПСН и УСН будет таким, какой нужен предпринимателям. Поэтому вопрос об отмене ЕНВД решили отложить и вернуться к нему после принятия законопроекта во втором чтении.

Сейчас решение об отмене ЕНВД с 2020 года принято в большинстве муниципалитетов края. Решение об оставлении налога до его отмены на федеральном уровне действует лишь в двух муниципалитетах — Большесосновском районе и Гайнском муниципальном округе. Но, возможно, местные депутаты тоже пересмотрят эти решения, как уже сделали в Осе, Частых, Чердыни, Красновишерске, Сиве, Чайковском и Добрянке.