Земское собрание Куединского района воздержалось от отмены ЕНВД Депутаты решили дождаться принятия законопроекта об УСН и ПСН во втором чтении

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Фото из группа "Вконтакте" "Куеда"

Сегодня, 27 сентября, Земское собрание Куединского района рассмотрело вопрос о досрочной отмене единого налога на вменённый доход на территории муниципалитета.

Как стало известно «Новому компаньону», за отмену ЕНВД проголосовал один депутат, два — высказались против, и 13 депутатов — воздержались.

Как пояснил изданию глава района Александр Горбунов, депутаты считают, что вопрос с отменой ЕНВД недостаточно проработан на краевом уровне. По его словам, депутаты не уверены, что закон о внесении изменений в ПСН и УСН будет таким, какой нужен предпринимателям. Поэтому вопрос об отмене ЕНВД решили отложить и вернуться к нему после принятия законопроекта во втором чтении.

Отметим, что если бы Куединский район принял решение досрочно отменить ЕНВД, то он был получил из бюджета края в качестве компенсации 8,1 млн руб.

Напомним, что решение отменить ЕНВД уже принято в 38 муниципалитетах, и ещё в шести — налог решили оставить. Решение по ЕНВД осталось принять только в одном муниципалитете — Очёрском городском округе.