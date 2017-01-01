Открыто движение по чётной стороне ул. Героев Хасана

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Подрядчик завершил замену коммуникаций на участке от ул. Василия Васильева до Бродовского тракта по чётной стороне улицы раньше поставленного срока и перешёл на нечётную сторону. Работы вдоль ТЦ «Шоколад» продолжаются в прежнем режиме, сообщают в администрации Перми.

Напомним, что в сентябре началась реконструкция участка ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводской до ул. Василия Васильева. Ремонт ведётся сразу на двух участках — от Бродовского тракта до ул. Василия Васильева и вдоль ТЦ «Шоколад», чтобы сократить время производства работ и минимизировать неудобства для водителей.

Ранее отмечалось, что работы на этом участке должны завершиться 15 ноября, сейчас по чётной стороне улицы на участке от Бродовского тракта до ул. Васильева выполнено строительство ливневой, хозяйственной и кабельной канализации. Также частично выполнены работы по устройству дорожного покрытия. Подрядчик перешёл на нечётную сторону улицы, где также будет вести работы по переустройству газопровода, тепловых сетей, ливневой канализации и дорожной одежды. Водителям доступны две полосы для движения по чётной стороне улицы.

На участке от ул. Хлебозаводской до въезда в ТЦ «Шоколад» продолжается переустройство трубопровода хозяйственной канализации.

В ходе реконструкции на участке от ул. Васильева до ул. Хлебозаводской будет организовано шесть полос движения, по три в каждую сторону, с разделительной полосой между ними. Вдоль улицы будут устроены тротуары с двух сторон и велодорожка.