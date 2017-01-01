В выходные дни движение по Героев Хасана будет перекрываться полностью

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По выходным дням — 19—20, 26—27 октября, 2—3 ноября ожидается полное перекрытие движения на ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводской до въезда к ТЦ «Шоколад». Связано это со строительством участков канализации и водопровода, пересекающих улицу, сообщают в пресс-службе администрации Перми.

В начале сентября началась реконструкция последнего участка ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводской до ул. Василия Васильева. Ремонт ведётся сразу на двух участках — от Бродовского тракта до ул. Василия Васильева по чётной стороне улицы и вдоль ТЦ «Шоколад», чтобы сократить время производства работ и, как следствие, период неудобств для водителей.

На протяжении всего участка реконструкции ведутся работы по строительству кабельной канализации для сетей связи, на участке от Бродовского тракта до ул. Василия Васильева выполнена разборка покрытия и основания автомобильной дороги, монтируются сети дождевой канализации, ведётся устройство слоёв дорожной одежды из щебня и чёрного щебня. Запустить движение на этом участке планируется в середине ноября, после чего переустройство газопровода, тепловых сетей, ливневой канализации и дорожной одежды продолжится на противоположной стороне улицы.

На участке от ул. Хлебозаводской до въезда в ТЦ «Шоколад» силами ООО «Новогор-Прикамье» ведётся работа по переустройству трубопровода хозяйственной канализации.

Работы будут вестись поэтапно и полностью закончатся в 2021 году.