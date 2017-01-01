Экс-директор PERMM возглавила краевое агентство

Твитнуть Поделиться Поделиться

Новым руководителем агентства по делам архивов Пермского края назначена Вера Никольская. Информация об этом содержится на официальном сайте агентства.

Напомним, что Вера Никольская возглавляла музей современного искусства РERMM, но покинула должность.

С конца сентября в музее действует новая управленческая модель, в рамках которой руководитель совмещает административные и художественные задачи. Смена модели управления произошла по просьбе руководства музея, так как именно эта модель позволяет более эффективно управлять музеем и воплощать в жизнь художественную стратегию PERMM. Директором музея является арт-директор при Никольской Наиля Аллахвердиева.

Твитнуть Поделиться Поделиться