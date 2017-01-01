Наилю Аллахвердиеву официально назначили директором музея PERMM

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Арт-директор музея современного искусства Наиля Аллахвердиева

Фото: Сергей Федосеев

Арт-директора музея современного искусства PERMM Наилю Аллахведиеву официально назначили директором учреждения. Об этом сообщает пресс-служба краевого минкульта.

Как уже сообщал «Новый компаньон», с конца сентября в музее начнёт действовать новая управленческая модель, в рамках которой руководитель будет совмещать административные и художественные задачи. Смена модели управления произошла по просьбе руководства музея, так как именно эта модель поможет более эффективно управлять музеем и воплощать в жизнь художественную стратегию PERMM.

Руководитель музея Вера Никольская, которая проявила себя как грамотный управленец и инициатор новаторских проектов, останется работать в сфере культуры, сообщают в минкульте.