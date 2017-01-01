Наиля Аллахвердиева становится Маратом Гельманом

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Как стало известно «Новому компаньону», министерство культуры Пермского края планирует расторгнуть контракт с директором Музея современного искусства PERMM Верой Никольской. Причина — управленческое решение, согласно которому модель руководства «директор + арт-директор» для этого учреждения признана неэффективной.

По нашим сведениям, решено вернуться к системе управления учреждением, которая существовала после его основания в 2009 году, когда всё руководство — и в менеджменте, и в художественной политике — находилось в одних руках: у Марата Гельмана. Ожидается, что та же полнота функций будет принадлежать Наиле Аллахвердиевой, которая встанет во главе учреждения.

Когда именно это произойдёт, точно не известно. Министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский отказался комментировать ситуацию, считая, что это преждевременно, пока Вера Никольская остаётся на нынешнем рабочем месте.