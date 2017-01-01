Дмитрий Самойлов признал ситуацию в Перми чрезвычайной

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Глава Перми Дмитрий Самойлов признал, что ситуация, вызванная ледяным дождём, выпавшим сегодня в городе, чрезвычайна. Об этом он сообщает в своём блоге в Instagram.

Дмитрий Самойлов, глава Перми:

«С 3 часов утра подрядчики вывели технику для обработки проезжей части и тротуаров, в обработке тротуаров было задействовано 230 человек. Очевидно, что этого мало. Днём будут работать 350 человек. В Свердловском, Ленинском и Дзержинском районах не будет пересменок: вся ночная смена ручников осталась на обработке тротуаров до 11 часов утра. Отменил на сегодня все совещания с главами районов и отправил их «в поля», чтобы на месте контролировали процесс уборки. Особое внимание подходам к соцобъектам. Прошу руководство хозсубъектов подключиться к обработке своих прилегающих территорий: подсыпать лестницы, ступеньки».

Напомним, что этой ночью в Перми выпал ледяной дождь.