Роспотребнадзор снял с реализации продукты из «Ленты» Пробы снова показали в лаборатории неудовлетворительные результаты

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Фото из группы «Мой город — Пермь»

Проверка пищевых продуктов в магазинах ООО «Лента» в Перми показала неудовлетворительные результаты. Об этом «Новому компаньону» рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Как пояснили в ведомстве, во время плановой проверки оказалось, что шесть из 66 исследованных проб пищевых продуктов не соответствовали гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям. Продукция была изъята из реализации, а в адрес поставщиков некачественной пищевой продукции были направлены требования о предоставлении документированной информации.

Проверка проводилась в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия с 24 июня по 19 июля 2019 года в двух магазинах ООО «Лента» в Перми. Речь о ТК Лента-42 (пр. Парковый, 66) и ТК Лента-297 (ул. Героев Хасана, 105). Лабораторные исследования велись в отношении сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.

Аналогичные нарушения в работе этих магазинов ООО «Лента» были выявлены Роспотребнадзором во время плановой проверки в 2018 году. Именно поэтому в ведомстве собираются привлечь ООО «Лента» по ч. 3 статьи 14.43 КоАП, которую применяют при повторном нарушении в течение года.

Напомним, что в конце октября в Арбитражный суд Пермского края поступил иск от Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю к ООО «Лента». Он был подан по итогам проверки ведомства. Иск уже принят к рассмотрению.

В случае признания виновным юрлицу грозит штраф в размере от 700 тыс. до 1 млн руб. с конфискацией предметов административного правонарушения либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией предметов административного правонарушения.