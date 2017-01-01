Пермское управление Роспотребнадзора судится с «Лентой»

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В Арбитражный суд Пермского края поступил иск к ООО «Лента» от управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. Предметом иска является привлечение к административной ответственности ООО «Лента» по части 3 ст. 14.43 КоАП РФ.

По этим положениям КоАПа обычно штрафуют ритейлеров за повторное административное правонарушение, при причинении вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физ или юрлиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде.

Как юрлицу ООО «Лента» может грозить по части 3 ст. 14.43 штраф в размере «от 700 тыс. до 1 млн руб. с конфискацией предметов административного правонарушения либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией предметов административного правонарушения».

Иск управления Роспотребнадзора по Пермскому краю принят к рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края. Слушания дела начнётся 18 декабря 2019 года.