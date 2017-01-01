Сокращение всех сотрудников ЗиДа может не произойти В минсоце Прикамья сообщили, что сейчас завод работает и не факт, что все работники будут уволены

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Фото: Константин Долгановский

Ранее информагентству URA.RU в министерстве социального развития Прикамья сообщили, что 23 октября в Центр занятости населения Пермского края поступила информация о предстоящем увольнении работников в связи с ликвидацией организации ФГУП «Машзавод им Дзержинского» в количестве 792 человека. При этом в министерстве уточнили, что сейчас на заводе работают 792 человека. Сокращение якобы намечено на 6 апреля 2020 года.

Сегодня на сайте министерства социального развития появился официальный комментарий касательно ситуации на заводе. В сообщении говорится, что 8 октября на шесть месяцев продлили конкурсное производство в отношении ФГУП «Машиностроительный завод им. Ф. Э. Дзержинского». После каждого продления процедуры банкротства предприятие обязано уведомлять службу занятости населения о возможном высвобождении сотрудников. Центр занятости населения получает сведения о возможном высвобождении сотрудников ЗиДа с 2011 года дважды в год — в октябре и апреле, но при этом предприятие продолжает работу и исполняет государственный оборонный заказ.

«Не всегда несостоятельность предприятия ведёт к его ликвидации и увольнению сотрудников. И принятие арбитражным судом заявления о признании организации банкротом ещё не означает, что все работники будут уволены», — отмечает пресс-служба краевого министерства социального развития.

Напомним, что конкурсное производство в отношении ФГУП «Машиностроительный завод им. Ф. Э. Дзержинского» началось с апреля 2010 года. Общая сумма долга ЗиДа сейчас составляет 3,6 млрд руб.

С 11 ноября завод уходит в простой в связи со снижением объёмов производства. Он продлится, пока не будет достигнута договорённость о заключении контрактов с одним из основных заказчиков — кировским АО «ВМП Авитек» — и другими контрагентами. Во время простоя на предприятии будут задействованы только сотрудники, отвечающие за обеспечение его электроэнергией и теплом. Рабочие будут отправлены в отпуск с сохранением 2/3 от заработной платы.