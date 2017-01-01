Завод им. Дзержинского приостанавливает работу

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Конкурсный управляющий ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» подписал приказ о простое предприятия с 11 ноября текущего года в связи со снижением объёма производства. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По данным издания, с этого времени на предприятии будут задействованы только сотрудники, отвечающие за обеспечение его электроэнергией и теплом. Рабочие будут отправлены в отпуск с сохранением 2/3 от заработной платы. Собеседник говорит, что приказ действует до Нового года, после чего предприятие может перейти на трёхдневную рабочую неделю.

Напомним, пока что завод остаётся без основного объёма гособоронзаказа на 2020 год. Предприятие не может договориться с АО ВМП «Авитек», для которого оно выпускало примерно 2/3 от общего объёма продукции. 18 октября управляющий ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» Александр Ерёмин уволил исполнительного директора предприятия Леонида Смирнова и всех его заместителей. Позже стало известно, что завод может сократить около 90 сотрудников.