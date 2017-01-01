Госстройнадзор осмотрел стройплощадку ТРК «Планета»

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Инспекторы Госстройнадзора осмотрели площадку строящегося ТРК «Планета» (шоссе Космонавтов, 162), где минувшей ночью упало перекрытие. Основанием для проведения проверки ИГСН стала информация об этом инциденте в СМИ, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

По данным издания, в MallTech сообщили, что 7 ноября в 22:00 при начале заливки бетона сотрудниками генерального подрядчика было обнаружено отклонение части строительных лесов под опалубкой, произошедшее по причине рекордного количества выпавших осадков. Работы на участке были оперативно остановлены. Генеральным подрядчиком совместно с генеральным заказчиком было принято рабочее решение о механизированном демонтаже лесов на участке в 80 кв. м.

8 ноября была проведена проверка всех лесов на строительной площадке, другие повреждения обнаружены не были. В настоящий момент идёт расчистка территории от демонтированных материалов Работы по строительству торгового центра продолжаются в соответствии с графиком, отметили в компании. «Принятое генеральным подрядчиком решение считаем своевременным и профессиональным», — добавили в MallTech.

Строительство ТРК «Планета» ведёт девелопер MallTech. Завершение строительства намечено на 2020 год. Генподрядчиком строительства является АО «Ренейссанс Констракшн» (контролируется турецкими бизнесменами).