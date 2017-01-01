У строящегося ТРК «Планета» обрушилась часть перекрытия Жители близлежащих домов рассказывают о сильном грохоте ночью

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Источник "Мой город-Пермь!"

В ночь на 8 ноября у ТРК «Планета» рухнули перекрытия второго этажа. Об этом сообщают пользователи социальных сетей в группе «Мой город — Пермь!»

Около 21:15 жители домов по соседству с будущим ТРК «Планета» услышали со строительной площадки сильный грохот.

Источник "Мой город-Пермь!"

Строящийся торгово-развлекательный центр расположен в Индустриальном районе, на пересечении ул. Мира и шоссе Космонавтов, на месте бывшего ипподрома.



После окончания строительства в новом ТРК его застройщик анонсировал 185 магазинов, фуд-корт (19 кафе и ресторанов), многозальный кинотеатр и детский развлекательный центр. Парковка молла рассчитана на 3,6 тыс. мест. Площадь ТРК составит 152,2 тыс. кв. м. Общий объём инвестиций в строительство оценивается в 9 млрд руб.

В августе 2017 рядом с торговым центром построена новая круговая развязка, которая обеспечила бессветофорный заезд на территорию. Инвестором строительства выступила компания MALLTECH.

В декабре 2017 года состоялось открытие первой очереди ТРЦ — гипермаркета Leroy Merlin.











