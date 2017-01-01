Автобусы маршрутов №2 и №3 перестанут ходить через аварийный путепровод с 15 ноября



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Фото: Константин Долгановский

Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, с 15 ноября автобусные маршруты №2 «Станция Пермь II» — «Станция Пермь I» и №3 «Микрорайон Нагорный» — «Станция «Пермь I» будут перенаправлены на ул. Советскую и начнут следовать до «Завода им. Шпагина».

Для удобства пассажиров на пути следования по маршрутам будут оборудованы остановочные комплексы, отмечают в администрации Перми. На ул. Советской уже установлен остановочный павильон увеличенной вместимости. На железнодорожной платформе станции Пермь I и разворотной автобусной площадке на ул. Советской будут размещены навигационные информационные стенды.

С 14 ноября для возможности совершения разворота автобусов стоянка автомобилей в районе «Завода им. Шпагина» будет запрещена.

Напомним, путепровод около речного вокзала был признан аварийным городскими властями ещё 20 лет назад. В сентябре город и РЖД подписали соглашение о безвозмездной передаче актива в муниципальную собственность (при этом реконструкция путепровода оценивается в сумме от 800 млн руб. до 1 млрд руб. — Ред.).

А ранее, в феврале, Пермская транспортная прокуратура обратилась в суд с иском к ОАО «РЖД» с требованием отремонтировать путепровод. По нему не рекомендовано проезжать транспорту весом более 10 т.

Отметим, по этому путепроводу проходят автобусные маршруты №2 и №3 марки Volgabus «Ситиритм-12 DLF», которые в пустом состоянии весят как раз 10 т.