РЖД передала аварийный путепровод на Монастырской в муниципальную собственность без финансово-экономического обоснования



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ОАО «РЖД» передало в муниципальную собственность администрации Перми аварийный путепровод на ул. Монастырской без финансово-экономического обоснования и без согласования со стороны департамента финансов горадминистрации. Об этом сообщила депутат гордумы Вероника Куликова на своей страничке в Facebook с приложением ответа на её депутатский запрос со стороны прокуратуры города.

Как написала Куликова, прокуратура провела проверку законности заключения договора о безвозмездной передаче путепровода. И в её результате выяснилось, что «город, в лице департамента имущественных отношений, принял это предложение (со стороны ОАО «РЖД», — Прим.) без каких-либо условий или, например, компенсации затрат на ремонтные работы».

«При этом финансово-экономическое обоснование целесообразности принятия путепровода в городскую собственность не составлялось, согласование департамента финансов администрации получено не было», — написала Вероника Куликова.

Кроме этого, прокуратура внесла главе города представление об устранении нарушений бюджетного законодательства, а также об обеспечении безопасности дорожного движения, «поскольку отсутствие средств в бюджете на ремонт и содержание путепровода может повлечь возникновение аварийных ситуаций на автомобильном и железнодорожном транспорте».

Напомним, путепровод около речного вокзала был признан аварийным городскими властями ещё 20 лет назад. В сентябре город и РЖД подписали соглашение о безвозмездной передаче актива в муниципальную собственность (при этом реконструкция путепровода оценивается в сумме от 800 млн руб. до 1 млрд руб., — Ред.). А ранее, в феврале, Пермская транспортная прокуратура обратилась в суд с иском к ОАО «РЖД» с требованием отремонтировать путепровод. По нему не рекомендовано проезжать транспорту весом более 10 т.

Отметим, по этому путепроводу проходят автобусные маршруты №2 и №3 марки Volgabus «Ситиритм-12 DLF», которые в пустом состоянии весят как раз 10 т.