До конца 2019 года в Пермском крае 168 социальных объектов получат доступ к интернету

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В Пермском крае стартовал первый этап проекта «Информационная инфраструктура», реализующийся в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика РФ». К высокоскоростному интернету подключены 29 социально значимых объектов в восьми муниципалитетах региона, сообщают в пресс-службе администрации губернатора Прикамья.

Всего до конца года в крае к широкополосному интернету будут подключены 168 таких объектов.

Все необходимые работы для подключения технологического и сетевого оборудования в соответствии с государственным контрактом проводит телеком-оператор АО «ЭР-Телеком Холдинг».

Первыми получили доступ 12 школ в Перми, Краснокамске и Краснокамском районе, Кунгуре, Александровске, Чусовом и Полазне. В соответствии с государственным контрактом, телеком-оператор провёл все необходимые инженерные работы для подключения технологического и сетевого оборудования к всемирной сети. Теперь ученики и педагоги выходят в интернет на скорости до 100 Мбит/с.

К сети подключены девять филиалов управления вневедомственной охраны Росгвардии по Пермскому краю в Перми, Березниках, Краснокамске, Кунгуре, Лысьве и Чусовом, отделения лицензионно-разрешительной работы Свердловского, Дзержинского, Кировского районов Перми, в Добрянке, Чусовом, а также две пожарно-спасательные части в Добрянке и Чусовом.

В министерстве информационного развития и связи Пермского края (МИРС) отметили, что уделяют особое внимание подключению к высокоскоростному интернету социальных объектов, так как это позволяет им работать в современном формате, используя цифровые сервисы. «Кроме того, проект уравнивает возможности людей, живущих в городе и селе. Например, подключение к широкополосному интернету ФАПов и поликлиник даёт возможность врачам оформлять медицинскую документацию в электронном виде, назначать консультацию узкого специалиста по видеосвязи», — подчеркнули в МИРС.