Бывший капитан «Амкара» будет работать тренером в футбольной школе «Спартак Юниор»



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Экс-капитан «Амкара» и один из создателей возрождённого ФК «Звезда» Алексей Попов анонсировал свою работу в спортшколе «Спартак Юниор». Он сообщил об этом на своей страничке в Facebook, выложив своё фото в костюме московского «Спартака».

В комментариях к записи он указал, что будет работать главным тренером.



Пока никакой школы «Спартак Юниор» в Перми не было, но в соцсети «Вконтакте» есть страничка «Футбольная школа «Спартак Юниор» Пермь».



Там указано, что «скоро» пройдёт её открытие, и написано, что она «ведёт набор детей с шести лет» по адресу ул. Героев Хасана, 105. Хотя на московском официальном сайте сети школ «Спартак Юниор» адрес пермской школы указан как ул. Героев Хасана, 115.



Напомним, ранее Алексей Попов сообщил, что фактически не работает в ФК «Звезда» с 29 июля, а официально — со 2 сентября. Причиной ухода он назвал «разногласия и разные взгляды на развитие пермского футбола».



Болельщикам Попов известен прежде всего как один из самых известных защитников «Амкара» в его истории, а в 2008 году он был капитаном команды.