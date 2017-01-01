Один из основателей перерождённого ФК «Звезда» ушёл из клуба
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Старший тренер пермского футбольного клуба «Звезда» Алексей Попов уволился из клуба. Это официально подтвердили и в самом клубе, отметив, что фактически это произошло ещё на прошлой неделе.
Официальная формулировка: «по семейным обстоятельствам».
Отметим, что Алексей Попов является одним из создателей обновлённой «Звезды». Параллельно с уходом Попова клуб объявил о том, что работу в «Звезде» в качестве тренера-консультанта начинает Равиль Сабитов.
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