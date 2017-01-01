«Парма» проиграла в быстром баскетболе «Зелёне Гуре»

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Фото: БК «Парма»

Пермский баскетбольный клуб «Парма» уступил в гостях польской «Зелёне Гуре» — 88:106. При этом хозяева выиграли все четверти матча, позволяя пермякам лишь приближаться к разнице в счёте.

Лучшими у «Пармы» стали Арнетт Моултри (17 очков + 8 подборов), Эйгирдас Жукаускас (17 очков), Адас Юшкевичюс (11 очков + 8 передач), Максим Григорьев (10 очков).

Казис Максвитис, главный тренер «Пармы»:

— Хочу поздравить «Зелёну Гуру». Соперник был сегодня лучше, атаковал с хорошим процентом, имел больше возможностей для «очков второго шанса» после подборов. Я удивлён, что мы забили сегодня 88 очков, но всё равно уступили. Это многое говорит о нашей защите.

После этого поражения «Парма» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице.



Следующий матч пермяки вновь проведут в гостях — 11 ноября встретятся с БК «Нижний Новгород», который пока расположился на третьей строчке.